На центральной набережной Волгограда открылась фотовыставка "Чтобы помнили..."

В экспозиции представлены 40 фотопостеров

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная периоду Великой Отечественной войны (ВОВ), открылась в Волгограде. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"На улице Набережная 62-й Армии в Волгограде открылась фотовыставка "Чтобы помнили...", подготовленная рекламно-информационным агентством "Армия России" Министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией города", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что на выставке представлены работы фотографов, отражающие самые знаковые моменты периода российской истории времен ВОВ. "По замыслу создателей, фотовыставка, подготовленная для широкой общественности, позволит напомнить о подвиге советского народа и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне", - сообщили в военном ведомстве.

На кадрах фотохроники запечатлены подлинные освободители Европы, которые спасли ее от нацизма. Всего в экспозиции представлено 40 фотопостеров, среди которых "Объявление о начале войны в Москве 22 июня", "Марш немецких пленных по Москве", "Водруженное знамя Победы над Рейхстагом", "Подписание генерал-полковником Г. Ю. Штумпфом акта о безоговорочной капитуляции Германии", "Парад Победы на Красной площади и поверженные штандарты гитлеровских войск", "Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками".

Агентство "Армия России" с 2021 года подготовило и провело более 35 фотовыставок. В марте 2023 года вблизи посольства США в Москве открылась фотовыставка "Глаза непокоренного Донбасса". Также в числе выставок экспозиции "Окна мужества" и "Непобедимая и легендарная". Кроме того, тематические выставки фоторабот были организованы в аэропорту Внуково, на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и за рубежом - в Китае, Вьетнаме, Азербайджане и Белоруссии.