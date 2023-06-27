В Волгограде на Мамаевом Кургане открылась фотовыставка "Детство. 1941-1945 гг."

Ее посвятили детям, которые помогали сражаться с нацистами и совершили подвиги во времена Великой Отечественной войны

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уличная фотовыставка "Детство. 1941-1945 гг." открылась на Мамаевом Кургане в Волгограде, посвященная событиям Великой Отечественной войны (ВОВ), открылась в Волгограде, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане в Волгограде открылась уличная фотовыставка "Детство. 1941-1945 гг.", подготовленная рекламно-информационным агентством "Армия России" Министерства обороны Российской Федерации совместно с мемориальным комплексом", - говорится в сообщении.

Согласно замыслу создателей, подготовленная для широкой общественности фотовыставка позволит сохранить память о детях, помогавших взрослым сражаться с нацистами и совершивших подвиги во времена Великой Отечественной войны. На кадрах фотохроники запечатлены совсем юные партизаны, разведчики, дети у станков на заводах и дети - узники концлагерей.

По словам начальника отдела агентства "Армия России" Андрея Шестакова, война искалечила десятки тысяч детских жизней, забрала детство, оставив на всю жизнь память о невзгодах и ужасах. "Несмотря на это, среди детей, взрослеющих во время войны, находились герои, достойные уважения и подражания. Дети войны в меру своих, хоть и маленьких и слабых, сил, как могли приближали Победу", - сказал он.

В военном ведомстве подчеркнули, что подобные уличные фотовыставки пользуются большой популярностью среди населения и позволяют ознакомить широкую аудиторию с работами фотокорреспондентов. Всего в экспозиции, расположенной на Мамаевом Кургане, представлено 20 фотопостеров.

Агентство "Армия России" с 2021 года подготовило и провело более 35 фотовыставок. В марте 2023 года вблизи посольства Германии в Москве открылась фотовыставка знаковых моментов ВОВ "Чтобы помнили…". Также в числе выставок экспозиции "Окна мужества" и "Непобедимая и легендарная". Кроме того, тематические выставки фоторабот были организованы в международном аэропорту Внуково, на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и за рубежом - в Китае, Вьетнаме, Азербайджане и Белоруссии.