В Москве ожидаются облачная погода и до 25 градусов тепла

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов, на юге области ожидается небольшой дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности (местами пожарная опасность четвертого класса) действует в Подмосковье до 12:00 среды.