Сумма маткапитала за первенца может составить до 618,1 тыс. рублей в 2024 году

Из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования следует, что материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции, пишет РБК

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Размер материнского капитала планируется проиндексировать на 5,3%, до 618,1 тыс. рублей за первого ребенка и до 816,7 тыс. рублей за второго в 2024 году. Об этом во вторник пишет газета РБК, которая ознакомилась с материалами к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год.

Из документов следует, что материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, она составит 5,3% на конец 2023 года. Также предполагается, что в 2024-2025 годах темпы роста цен будут на уровне 4%. Учитывая этот фактор, в 2025 году размер материнского капитала может составить до 642,8 тыс. рублей за первого и до 849,4 тыс. рублей за второго ребенка.

В материалах к бюджету отмечается, что при индексации на 4% в 2026 году материнский капитал увеличится до 668,5 тыс. рублей за первого ребенка и до 883,4 тыс. рублей за второго. Однако в материалах не указан размер средств, которые собираются выделить на программу маткапитала, и количество получателей, которые могут за ним обратиться.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.