Более половины опрошенных россиян смотрят не менее пяти сериалов в месяц

Только 10% респондентов ограничиваются за этот период одним сериалом, говорится в результатах опроса группы "М.Видео-Эльдорадо"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более половины россиян смотрят пять и более сериалов в месяц, также каждый второй пользователь ежемесячно тратит на оплату подписок в онлайн-кинотеатрах 100-300 рублей, свидетельствуют результаты опроса группы "М.Видео-Эльдорадо".

Опрос проходил на специализированной онлайн-площадке "Эльдоблог" в мае текущего года, в нем приняли участие 2 454 респондента в возрасте от 18 до 54 лет.

"Россияне больше всего любят сериалы: более половины - 55% - смотрят пять и более сериалов в месяц, четыре - 7%, три - 15%, два - 13%, только 10% пользователей ограничиваются одним сериалом", - говорится в исследовании.

В целом, согласно результатам опроса, каждый третий россиянин имеет подписку на несколько кинотеатров сразу. Всего одна подписка есть у 42% опрошенных, а 25% пользователей сейчас не подписаны на онлайн-кинотеатры.

"Половина опрошенных пользователей тратят ежемесячно на оплату подписок 100-300 рублей. Только 6% респондентов ежемесячно отдают больше 1 тыс. рублей. Для 7% лицензионный доступ к фильмам и сериалам обходится от 500 до 1 тыс. рублей. 300-500 рублей готовы тратить почти 15% респондентов. Меньше 100 рублей платит 12% опрошенных", - добавляет группа.

В свою очередь, каждый десятый респондент использует тестовый период. По данным "М.Видео-Эльдорадо", за первые пять месяцев 2023 года спрос на онлайн-кинотеатры вырос вдвое.