В большинстве регионов РФ наблюдается сокращение вредных выбросов в воздух

Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза", общий объем выбросов загрязняющих веществ в 2022 году снизился на 0,5%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сокращение загрязнения воздуха отмечается в 60% российских регионов, в целом в 2022 году выбросы транспорта снизились на 1,2%, а предприятий - на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитиков аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза" на основе данных Росприроднадзора.

"В 2022 году негативное воздействие на атмосферу со стороны предприятий пусть и незначительно, но все же уменьшилось - промышленные выбросы сократились на 0,3%. Выбросы от передвижных источников уменьшились более существенно - на 1,2%, что произошло благодаря сокращению автомобильных выхлопов. Последнее связано с обновлением автопарка и ростом доли машин с более экологичными двигателями, а также с переводом части общественного транспорта на газомоторное топливо", - заявила глава "Финэкспертизы" Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в 2022 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 0,5% - с 22,3 млн до 22,19 млн тонн. Порядка 77% всех выбросов исходило от предприятий, а 23% - от транспорта. Сокращение вредных выбросов отмечено в 60% регионов. Значительнее всего они снизились в Кабардино-Балкарии (минус 26,8%), Ростовской области (минус 18,2%), Краснодарском крае (минус 15,9%), Архангельской области (минус 15%), Тверской области (минус 13%), Якутии (минус 13%), Марий Эл (минус 12,9%), Дагестане (минус 12,6%), Ульяновской области (минус 12,4%) и Калмыкии (минус 11,6%).

В ряде регионов негативная нагрузка на атмосферу, напротив, увеличилась. Объем выбросов значительно вырос в Ненецком автономном округе (плюс 56,3%), Адыгее (плюс 40,9%), Туве (плюс 15,9%), Сахалинской области (плюс 14,7%), Брянской области (плюс 14,2%), Еврейской автономной области (плюс 14%), Хабаровском крае (плюс 12%), Владимирской области (плюс 11,3%), Чувашии (плюс 10,8%) и Иркутской области (плюс 10%).

В пересчете на одного жителя больше всего загрязняющих веществ фиксируется в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах - по 2 и 1,9 тонны на душу населения, а также в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Коми, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Якутии, Иркутской области. Наименьшее количество вредных веществ приходится на среднего жителя Дагестана (17,2 кг), Кабардино-Балкарии (21,6 кг) и Севастополя (28,3 кг), а также Москвы, Тувы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Ульяновской области, Пензенской области, Северной Осетии.

Суммарные выбросы в регионах

По абсолютной массе загрязнений традиционно лидируют промышленные регионы - Красноярский край (в 2022 году там было выброшено в воздух 2,83 млн тонн вредных веществ, что составляет 12,7% всех выбросов по стране), Кемеровская область (1,66 млн тонн, или 7,5%) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,22 млн тонн, или 5,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,06 млн тонн, или 4,8%), Свердловская область (948,7 тыс. тонн, или 4,3%), Иркутская область (800,2 тыс. тонн, или 3,6%), Башкирия (562,5 тыс. тонн, или 2,5%), Челябинская область (535,7 тыс. тонн, или 2,4%), Оренбургская область (487 тыс. тонн, или 2,2%), а также Алтайский край (483 тыс. тонн, или 2,2%).

В десятку регионов с минимальными суммарными выбросами вошли Тува (12,4 тыс. тонн), Калмыкия (13,9 тыс. тонн), Севастополь (14,8 тыс. тонн), Республика Алтай (16,2 тыс. тонн), Кабардино-Балкария (18,8 тыс. тонн), Чукотка (20,5 тыс. тонн), Карачаево-Черкесия (22,7 тыс. тонн), Еврейская автономная область (24,7 тыс. тонн), Ингушетия (25,6 тыс. тонн) и Северная Осетия (29,6 тыс. тонн).

В Москве за 2022 год промышленностью и транспортом было выброшено в атмосферу 384 тыс. тонн загрязняющих веществ (15-е место среди регионов, 1,7% от общероссийских выбросов), в Санкт-Петербурге почти в два раза меньше - 204,3 тыс. тонн (34 место, 0,9%). В крупнейших российских мегаполисах большая часть выбросов приходится на транспорт: в Москве - 83%, в Петербурге - 66%.

Ранее также сообщалось, что количество зафиксированных в 2022 году случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось в России в два раза по сравнению с 2021-м, за год было отмечено 209 таких инцидентов, треть из которых пришлась на Самару.