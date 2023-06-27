Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил ввести программу кешбэка для успешно сдавших ЕГЭ

Борис Чернышов отметил, что программа нацелена на компенсацию части затрат на проезд к месту отдыха и проживание там

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) написал письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко с предложением ввести в России государственную программу "Выпускной кешбэк" для тех, кто успешно сдал ОГЭ и ЕГЭ. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и введения госпрограммы выпускного кешбэка по аналогии с ранее действовавшей программой "Туристический кешбэк", - говорится в тексте. Автор инициативы указал на то, что программа нацелена на компенсацию части затрат - до 30 тысяч рублей - на проезд к месту отдыха и проживание там. Это, по мнению Чернышова, "позволит не только обеспечить полноценный отдых выпускникам, но и стимулировать туристическую сферу России". Кроме того, считает депутат, такая программа сможет повысить интерес молодого поколения к культуре, достопримечательностям и уникальной природе России.

Вице-спикер отмечает: предложение возникло в связи с тем, что выпускники нуждаются в качественном отдыхе после сдачи ОГЭ или ЕГЭ, и все траты ложатся на плечи родителей. "Для большинства из них государственная аттестация - это период сильнейшего стресса. <...> Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ сопряжена со значительными финансовыми затратами. 55% школьников занимаются с репетиторами. Предстоят расходы, связанные с поступлением в вуз, переездом. Таким образом, многие российские семьи не могут выделить из своего бюджета деньги на организацию качественного и разнообразного досуга", - заключил Чернышов в своем письме.