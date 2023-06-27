"Авито" компенсировал предоплату отмененной брони жилья 24-25 июня в ЮФО и Москве

В компании сообщили, что возвращенные деньги поступят на счет или карту пользователей в обычные сроки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Платформа "Авито" вернула предоплату за забронированное на 24-25 июня жилье на юге России, в Москве и в области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"В прошедшие выходные "Авито" компенсировал пользователям предоплаты за отмененные брони посуточного жилья в Южном федеральном округе, Воронеже и области, Москве и области. За счет платформы средства были возвращены как гостям жилья, даже если бесплатный период отмены уже закончился, так и его арендодателям", - говорится в сообщении.

По данным "Авито" на фоне действий ЧВК "Вагнер" гости отменяли оплаченные бронирования в Южном федеральном округе, Воронеже, Воронежской области, Москве и Подмосковье. Возвращенные деньги поступят на счет или карту пользователей в обычные сроки, пояснили в пресс-службе. А форс-мажорные отмены не будут учитываться в репутации арендодателей.

В настоящий момент все сервисы платформы работают в обычном режиме и доступны пользователям, резюмировали в "Авито".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, обвинил в этом военное руководство РФ и затем 24 июня направил подразделения ЧВК в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу, а президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. 24 июня по итогам переговоров ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря, чтобы затем "уйти в Белоруссию".