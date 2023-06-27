Выплаты к ордену "За заслуги перед Республикой Дагестан" и "Ордену матери" увеличили вдвое

Размер единовременного денежного поощрения составит 100 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана увеличили размер единовременной выплаты получателям наград "Орден за заслуги перед Республики Дагестан" и "Орден матери" с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Соответствующий законопроект приняли большинством голосов в окончательном чтении на сессии во вторник депутаты Народного собрания региона.

"Проект <...> предусматривает изменение размера единовременного денежного поощрения, выплачиваемого лицам, награжденным орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан" и "Орденом Матери". В настоящее время размер указанного поощрения составляет 50 тыс. рублей", - сказала на сессии начальник управления главы региона по вопросам государственной службы, кадров и госнаградам Земфира Кашкаева.

По ее словам, выплата не индексировалась с момента ее установления в 2009 году.

"100 тыс. рублей",- уточнила докладчик, отвечая на вопрос депутатов об увеличении выплаты.