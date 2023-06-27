Адвокат наместника Киево-Печерской лавры заявил, что суд отложил слушание по его апелляции

По словам Никиты Чекмана, это связано с тем, что Соломенский районный суд не передал в Киевский апелляционный суд материалы по делу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отложил слушание по апелляции наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, ранее обвиненного в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, на решение продлить его круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил адвокат митрополита Никита Чекман.

"Сегодня, 27 июня 2023 года, в Киевском апелляционном суде должны рассматриваться апелляционные жалобы защитников наместника Киево-Печерской лавры на постановление Соломенского районного суда города Киева, которым продлена мера пресечения Лебедю Петру Дмитриевичу в виде круглосуточного домашнего ареста", - написал Чекман в своем Telegram-канале. По словам адвоката, заседание было отложено, поскольку Соломенский районный суд не передал в Киевский апелляционный суд материалы по делу.

Адвокат митрополита Павла заявил, что судья Оксана Криворот и работники канцелярии суда пытаются помешать реализации права его подзащитного на апелляцию. Он добавил, что защита будет добиваться передачи судом нижней инстанции материалов в апелляционный суд.

В конце марта власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Уже вечером 1 апреля суд избрал наместнику лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Павла обязали отбывать арест с электронным браслетом вдали от монастыря - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области (на расстоянии 42 км от лавры). Митрополит просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить на богослужения в Киево-Печерскую лавру, но суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о посещении Павлом богослужений. В конце мая Соломенский районный суд Киева продлил на 60 суток меру пресечения митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста.