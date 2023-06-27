Матвиенко отметила важную роль Мезенцева в проекте "Поезд Памяти"

Спикер Совета Федерации также отметила роль посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого и поблагодарила его

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важную роль госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в культурно-образовательном проекте "Поезд Памяти".

"Дмитрий Федорович очень много делает по поддержке нашего форума и "Поезда Памяти". Это его в том числе была идея - сделать это проектом Союзного государства. И сейчас он очень активно этот проект поддерживает и помогает. Поэтому, Дмитрий Федорович, вам большое спасибо", - сказала Матвиенко на встрече с участниками проекта в рамках X Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Башкортостане.

Она отметила также роль посла Белоруссии в Москве Дмитрия Крутого и поблагодарила его.

"Поезд Памяти" - проект, инициаторами которого выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, впервые был реализован в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Белоруссии в партнерстве с РЖД.

С 22 июня по 4 июля 2022 года около 200 путешествовавших в специализированном железнодорожном составе старшеклассников из всех регионов России и Белоруссии посетили города, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. В их числе белорусские Брест, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель Минск и российские Смоленск, Вязьма, Ржев, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков. В этом году проект получил статус мероприятия Союзного государства Белоруссии и России. Его срок продлен на два дня - до 6 июля. Участие в акции, помимо 90 школьников из России и 70 из Белоруссии, принимают по 20 старшеклассников из Армении и Киргизии.

Деловая программа Х форума регионов России и Белоруссии началась 27 июня, ее главным мероприятием станет пленарное заседание, которое состоится 28 июня. На площадках форума будет работать выставка достижений народного хозяйства России и Белоруссии. По данным властей Башкирии, участники форума планируют заключить более 100 соглашений различного уровня.