На востоке Москвы на пустыре от бывшей пятиэтажки установят большой игровой комплекс

Также планируется начать монтаж многофункциональной площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Большой игровой комплекс для детей установят на востоке Москвы на пустыре, где раньше стояла снесенная пятиэтажка. Об этом сообщает во вторник префектура Восточного административного округа столицы.

"На месте бывшего пустыря на Кирпичной улице ведется обустройство детских площадок, ранее здесь находился пятиэтажный дом, в 2016 году его расселили, а затем демонтировали", - рассказали в префектуре. Здесь отметили, что в настоящее время между домами 47 и 51 специалисты устанавливают игровое оборудование - большой игровой комплекс с горками, различные качели, песочницу. "Уже готов спортивный комплекс для воркаута и установлены уличные тренажеры", - отметили в префектуре.

Помимо этого, в скором времени планируется начать монтаж многофункциональной площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол. "Также новая детская площадка и зону для занятий спортом обустраивается за домом 53", - подчеркнули в префектуре.

Как ожидается, полностью все работы будут завершены в августе текущего года.