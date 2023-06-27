В России за неделю зарегистрировали порядка 5 тыс. новых случаев COVID-19

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В России за неделю зафиксировали 5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 13%, зафиксировано 5 тыс. случаев", - пояснили в пресс-службе.

Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

Как ранее сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 13%, а число госпитализаций сократилось на 1,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 26 регионах. По данным штаба, за неделю выздоровели 7 379 человек, что на 15,7% меньше в сравнении с предыдущей неделей. 127 человек умерли за этот период.