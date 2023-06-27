Под Челябинском фестиваль украшенного холодного оружия соберет не менее 40 тыс. человек

Он состоится 22-23 июля

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Бушуевский фестиваль - единственный в мире фестиваль украшенного холодного оружия - соберет не менее 40 тыс. человек в Челябинской области 22-23 июля. Одним из центральных арт-объектов мероприятия станет девятиметровый черный нож, созданный в память о подвигах танкистов Уральского добровольческого танкового корпуса, прозванного гитлеровцами Дивизией черных ножей, рассказал ТАСС во вторник министр культуры региона Алексей Бетехтин.

"В том году наш фестиваль посетили 40 тыс. человек, в этом году ждем не меньше, помимо российских участников приедут кузнецы из Москвы и Белоруссии. Впервые на площадке фестиваля будет показан девятиметровый арт-объект "Черный нож". Это изделие Златоустовской оружейной фабрики, созданное в память о подвигах танкистов Уральского добровольческого танкового корпуса, которые в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт не только с танками, артиллерией и стрелковым оружием, но и с черными ножами, изготовленными на предприятии", - сказал собеседник агентства.

По словам областного министра культуры, на фестивале во всем многообразии представят гравюру на стали, клинки, ножи, сабли, иконы, посуду и многие другие предметы. Впервые будет работать "Бардовская площадка", где можно будет послушать концерт златоустовских бардов и приглашенных авторов-исполнителей (Андрей Козловский, Виктор Третьяков, Рамиль Бадамшин).

Он добавил, что также впервые на фестивале будет работать площадка "Историческая реконструкция". На ней пройдут показательные выступления - сражения воинов средневековья. Для гостей подготовили мастер-классы - стрельба из лука, куклы-обереги и другие.

Фестиваль назван в честь художника-гравера, основоположника Златоустовской школы авторского холодного оружия Ивана Николаевича Бушуева. Он родился в семье потомственных иконописцев, однако сам предпочел писать на стали - прочнейшей и качественной, славящейся как в России, так и за рубежом. По его эскизам были изготовлены доспехи для Александра II, а любимой из его зарисовок был образ крылатого коня, за что автор уральских сказов Павел Бажов прозвал его Иванко Крылатко, а сам город Златоуст стали называть "Городом Крылатого коня".