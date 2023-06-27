В СФ считают, что образование РФ и Белоруссии должно стать привлекательным для граждан

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала эту задачу одной из актуальных для Москвы и Минска

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Система образования России и Белоруссии должна стать более привлекательной для граждан Союзного государства, это одна из актуальных современных задач, заявила во вторник глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"В настоящее время в вузах нашей страны обучаются более 13 тыс. студентов из Белоруссии, из них 1097 - за счет квот правительства России. Одна из актуальных задач - сделать систему образования наших стран более привлекательной для граждан Союзного государства", - сказала сенатор на секции, посвященной теме гуманитарного сотрудничества, в рамках Х форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Башкортостане.

Говоря о сотрудничестве в области культуры, Гумерова сделала акцент на реализации проекта "Библиотека Союзного государства". "Еще одна важная задача - синхронизация нашей деятельности по вопросам исторического просвещения, а также воспитательной работы, включая патриотическое воспитание", - отметила она.

Глава комитета СФ также подчеркнула, что большую роль в развитии двусторонних отношений играют парламенты и регионы России и Белоруссии.

"Говоря о формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, отмечу, что, по информации Министерства науки и высшего образования РФ, не позже осени будет подписана стратегия научно-технологического развития Союзного государства на основе разработанной Курчатовским институтом концепции. Документ прошел необходимые согласования", - сказала парламентарий.

Она также отметила, что многонациональные народы России и Белоруссии являются по-настоящему братскими. "Сама жизнь подтверждает, что вместе мы сильнее. Совместно мы эффективно противостоим новым вызовам и угрозам нашей безопасности, беспрецедентным неправомерным санкциям. Работаем над укреплением технологического суверенитета, развитием гуманитарного сотрудничества", - подчеркнула сенатор.