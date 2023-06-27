Часть выручки фестиваля Ruskeala Symphony направят семьям участников СВО

Вице-премьер правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник отметила, что уже продали 2 тыс. билетов

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июня. /ТАСС/. Часть средств от продажи билетов на седьмой карельский музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony направят в фонд поддержки участников СВО и их семей. Об этом во вторник журналистам рассказала вице-премьер правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

"Хотелось бы сделать очень важный акцент: часть средств от продажи билетов с нашего фестиваля пойдет в фонд поддержки семей участников специальной военной операции. Мы должны поддерживать друг друга", - сказала Подсадник, добавив, что уже продано около 2 тыс. билетов.

По данным Министерства культуры Карелии, основные выступления в этом году пройдут на сцене в Итальянском карьере и в акватории горного озера. Всего запланировано девять концертов.

В первый фестивальный день, который состоится 14 июля, гостей ожидает выступление солистов драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга, которые представят хиты из мюзиклов и рок-опер. Финал музыкального фестиваля будет посвящен русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову. В первом отделении прозвучит Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, а во втором - в исполнении звезд Мариинского театра Екатерины Сергеевой и Виктора Коротича прозвучат хиты мирового оперного репертуара.

Фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно с 2017 года проходит в Карелии. Традиционно на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. В 2022 году фестиваль собрал более 8 тыс. человек.