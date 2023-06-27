Ямальские строители возведут первый молодежный центр в подшефной Волновахе

Здание будет построено до конца 2023 года, его площадь составит более 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первый молодежный центр на базе Дома пионеров появится в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) к концу 2023 года. На одной площадке разместится множество современных локаций для молодежи, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, взявшего шефство над Волновахским районом.

"Сейчас департамент молодежной политики Ямала разрабатывает концепцию будущего молодежного пространства. После согласования материалов мы закажем всю необходимую мебель и оборудование. Дом пионеров, как и все молодежные и детские объекты, под особым вниманием губернатора Ямала. Не сомневаюсь, что в будущем он станет не только любимым местом досуга для молодежи Волновахи, но и возможностью для формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей", - цитирует пресс-служба замгубернатора ЯНАО Александра Подорогу.

Здание будет построено до конца 2023 года, его площадь составит более 1 тыс. кв. м.

В июне 2022 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве. Округ помогает региону восстановить социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, наладить гуманитарные и торгово-экономические связи. В апреле 2023 года Артюхов утвердил программу поддержки Волновахи до 2025 года.

Всего за год работы на территории подшефного региона восстановлены 39 социально значимых объектов, построен дом, завершен ремонт 30 многоквартирных домов.