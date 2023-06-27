В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука

Майку фиолетовую зафиксировали в комплексном заказнике "Зеленоградский"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Впервые за последние 15 лет в Москве замечен краснокнижный жук, находящийся под угрозой исчезновения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы (КГХ).

"Майку фиолетовую зафиксировали в комплексном заказнике "Зеленоградский". Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под 1-й категорией редкости. Последний раз на территории столицы майка фиолетовая была замечена в 2007 году", - говорится в сообщении.

Специалисты Мосприроды просят жителей и гостей столицы не брать майку фиолетовую в руки, поскольку жучок очень хрупок. При опасности это насекомое выделяет ядовитую маслянистую жидкость, которая, попав на кожу, вызывает эффект как при ожоге.

"Взрослые особи майки фиолетовой медлительны и неповоротливы. Питаются [жуки] зелеными растениями. Летать эти насекомые не могут из-за отсутствия крыльев", - отметили в пресс-службе.

Живут такие краснокнижные жуки лишь до воспроизведения потомства. Жук достаточно крупный, длина его тела - примерно 3 см. "Для выведения потомства самки роют неглубокие норки-ямки в сухих солнечных местах недалеко от поселений земляных пчел. В каждую норку откладывают большое количество яиц. Через месяц вылупляются подвижные длинноногие личинки, которые ползут на цветки семейства сложноцветных", - добавили в комплексе.