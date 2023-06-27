В Калуге откроют международный практикум по вопросам аутизма "Звезды и океан"

Занятия будут проходить в течение месяца

КАЛУГА, 27 июня. /ТАСС/. Международный практикум по вопросам аутизма "Звезды и океан" в Калуге начнет работу в сентябре. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и облправительства.

"С сентября этого года в Калуге начнет работу Международный практикум по вопросам аутизма "Звезды и океан". Проект реализует Калужская региональная общественная организация по укреплению межкультурных отношений "Мост дружбы" совместно с ресурсным центром поддержки социально ориентированных НКО "Инициатива" в рамках протокола о сотрудничестве с французской международной Ассоциацией JOM и китайской компанией Beijing Beistyle Gaments of Art and Design Co.Ltd", - говорится в сообщении.

Специалисты центра "Оранжевый город" в течение месяца будут проводить занятия живописью по теме "Океан" с детьми. В ноябре в Калуге китайский дизайнер Бэй Чен проведет показ своей предыдущей коллекции, созданной по мотивам рисунков детей-аутистов, участие в дефиле примут мамы особенных ребят, а их рисунки станут эскизами для следующей коллекции одежды и аксессуаров. "Французская сторона во главе со специалистом Лорэн Фернандэс организует в областном центре образовательный тренинг для родителей детей с ментальными нарушениями и калужских специалистов. Состоится показ документального фильма о специфике работы с детьми-аутистами "Гимн инклюзии", рассказывающий о возможности трудоустройства таких людей", - добавили в пресс-службе.

Калужский проект, направленный на привлечение внимания к проблеме аутизма на международном уровне, победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года. Он стал частью большого проекта "Звезды и океан", в рамках которого дети-аутисты проходят курс терапевтических занятий по живописи. Проект успешно реализовали Сиани в Китае и Авиньоне во Франции, к нему присоединилась Калуга.