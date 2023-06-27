Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы на территорию России из Монголии

Как заверили в ведомстве, были обеспечены все профилактические меры

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены, обеспечены все профилактические меры, заверили в Роспотребнадзоре во вторник.

"По информации Национального центра зоонозных инфекций Монголии, в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии зарегистрирован случай заболевания человека чумой. Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуация находится на строгом контроле службы. "В связи с этим Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время монгольские специалисты проводят меры по недопущению распространения инфекции: в аймаке введены ограничительные меры, выявлены и изолированы лица, подвергшиеся риску заражения.

По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы. Роспотребнадзор установил постоянное взаимодействие с монгольскими коллегами.

Ранее руководитель отдела по связям с общественностью Национального центра изучения зоонозных инфекций Энхбаярын Дулмаа сообщила корреспонденту ТАСС, что пациент с подозрением на заболевание бубонной чумой поступил в критическом состоянии в областную больницу Гоби-Алтайского аймака (региона) Монголии на границе с КНР. В регионе на шесть дней введен режим повышенной готовности.