В ДНР спустя полтора года восстановят автобусный рейс между Ясиноватой и Донецком

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что идет процесс решения вопроса об установке бетонного остановочного комплекса, чтобы ожидать автобус было безопасно

ДОНЕЦК, 27 июня. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Экос" в городе Ясиноватой в ДНР восстановит прекращенные весной 2022 года автобусные рейсы до Донецка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

"Наше коммунальное предприятие "Экос" получило лицензию на перевозку пассажиров автобусами (межгород). Маршруту №106 Ясиноватая - Донецк быть", - написал мэр.

Как Шевченко уточнил ТАСС, рейсы были прекращены с началом специальной военной операции - их осуществляли коммерческие компании, которые сразу ушли с рынка. Полгода назад также были остановлены электрички из города из-за разрушения вокзалов и платформ обстрелами. Добраться до республиканского центра жители Ясиноватой могли с пересадкой на автобусе через обстреливаемый населенный пункт Макеевка либо на личном автотранспорте.

Мэр пояснил, что перевозчик планирует выйти на маршрут на следующей неделе. Он закупил для этого необходимые автобусы. Сейчас решается вопрос с установкой бетонного остановочного комплекса, чтобы ожидать автобус было безопасно.