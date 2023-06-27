Станцию Голицыно Белорусского направления МЖД капитально отремонтируют до конца года

В частности, на обеих платформах заменят плиты перекрытия и фундаментных блоков, обновят ограждения и уложат брусчатку с линией безопасности вместо асфальтового покрытия

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приступила к капитальному ремонту станции Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Компания начала капремонт станции Голицыно Белорусского направления. На обеих платформах заменят плиты перекрытия и фундаментных блоков, обновят ограждения и уложат брусчатку с линией безопасности вместо асфальтового покрытия, поставят новые скамейки и урны. На станции также смонтируют современное светодиодное освещение", - говорится в сообщении.

Планируется, что пассажиры ЦППК будут совершать посадку и высадку на полностью обновленной станции уже в конце года.

"Голицыно находится в одноименном городе Одинцовского городского округа Московской области. Это самая востребованная среди станций дальнего пригорода Белорусского направления. В прошлом году здесь проехали более 2,5 млн пассажиров, а с начала 2023-го - более 1 млн", - заключили в пресс-службе ЦППК.