В Белгородской области обучающиеся дистанционно смогут поступить в вуз тремя способами

Абитуриенты смогут поступить по результатам ЕГЭ, неполного комплекта ЕГЭ и вступительных испытаний или только вступительных испытаний, в том числе в форме собеседования

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Выпускники Белгородской области, которые в связи с небезопасной обстановкой обучались дистанционно, смогут поступить в вуз тремя способами: по результатам ЕГЭ, неполного комплекта ЕГЭ и вступительных испытаний или только вступительных испытаний, в том числе в форме собеседования. Об этом во вторник сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

"При этом даже при наличии полного комплекта ЕГЭ по предметам можно пройти вступительные испытания, в том числе в форме собеседования. Засчитывается наилучший результат, который имеется у поступающего - балл по ЕГЭ или по вступительному испытанию. <…> Абитуриент вправе сдавать в вузе испытания как по всем, так и по отдельным предметам, необходимым для зачисления, в том числе по которым он сдавал ЕГЭ", - говорится в публикации.

При этом те выпускники из Белгородской области, которые обучались очно и сдавали ЕГЭ, будут поступать по результатам ЕГЭ, отметили в министерстве.

Ранее Минобрнауки поручило вузам предусмотреть для выпускников школ Белгородской области вступительные испытания в форме собеседования. Как ранее сообщали в Рособрнадзоре, выпускники Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.