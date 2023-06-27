Специальную номинацию премии "Гордость нации-2023" посвятят героям СВО

Она будет называться "Защитники Отечества"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Организаторы IV Всероссийской общественной премии "Гордость нации-2023" во вторник объявили о начале приема заявок на конкурс, отдельная номинация в этом году будет посвящена героям специальной военной операции - ее назвали "Защитники Отечества". Старт приему работ на соискание премии был дан на пресс-конференции в ТАСС.

Всероссийская общественная премия "Гордость нации" вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

"В этом году с учетом того, что идет специальная военная операция, принято решение специальную номинацию премии посвятить именно им, защитникам Отечества. Поэтому специальная номинация так и будет называться: "Защитники Отечества", - рассказала член Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова.

По ее словам, победителей традиционно определят в семи номинациях: за вклад в укрепление гражданского единства и межнационального согласия; за вклад в сохранение и развитие родных языков; за вклад в сохранение и развитие культуры народов России; за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики; за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества; за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях. Седьмая, "молодежная" номинация называется "Поколение УМ".

"Приглашаю вас, уважаемые представители средств массовой информации, принять участие в освещении премии, рассказать обществу о ее номинантах и лауреатах, - обратился к журналистам председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев. - Рассказать о том, что духовные и нравственные силы нашего народа, основанные на традициях, уважении к своим корням, истории, культуре, свободе вероисповедания и многообразию этносов, позволят нам сплоченно противостоять разрушительным геополитическим технологиям, сохраняя энергию созидания и развития".

Как отметили участники брифинга, за трехлетнюю историю премии ее лауреатами стали 88 человек из 45 регионов страны. "С этого года мы стали продвигать наших лауреатов, в первую очередь их опыт и наработки уже и после премии. <…> Дирекция ассамблеи в этом году на портале "Культура.РФ" проводит встречи с лауреатами, и они будут продолжаться весь год, каждая встреча набирает более 100 тыс. просмотров. Это говорит о том, что эта инициатива востребована, людям это интересно", - сказала член конкурсной комиссии, начальник департамента национальной политики управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина.

О премии

Организатором премии является Ассамблея народов России, проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Прием заявок пройдет в этом году до 10 сентября. Церемония награждения лауреатов премии будет приурочена ко Дню народного единства 4 ноября.

По данным оргкомитета, премия направлена на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развитие добровольческого движения, мотивацию личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства российской нации.