Кабмин создал оргкомитет по подготовке мероприятий к 100-летию со дня рождения Астафьева

Председателем назначили министра культуры Ольгу Любимову

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ сформировало организационный комитет по подготовке празднования 100-летия со дня рождения советского и российского писателя Виктора Астафьева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председателем оргкомитета назначена министр культуры РФ Ольга Любимова, ее заместителем на этой позиции - врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. В состав структуры также вошли замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, замглавы МИД РФ Александр Панкин, несколько профильных региональных министров и другие. Обеспечивать работу комитета в организационно-техническом плане будет Минкультуры.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения Астафьева. Он поручил правительству в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и утвердить его состав.

Глава государства также поручил кабмину обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным властям было рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Астафьев родился 1 мая 1924 года, умер 29 ноября 2001 года. Он стал автором автобиографического сборника рассказов "Последний поклон", романа "Тают снега", повестей "Царь-рыба", "Пастух и пастушка", пьесы "Прости меня" и других произведений. Лауреат Государственной премии СССР (1978, 1991 годы), Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1975 год) и Государственной премии РФ (1996 год, 2004-й - посмертно), Герой Социалистического Труда (1989 год).