Кабмин выделил 73,5 млн рублей на обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"

Обучение будет проходить на базе РАНХиГС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 73,5 млн рублей на обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Обучение координаторов будет проходить на базе РАНХиГС. В документе уточняется, что всего программу должны освоить свыше 3 тыс. человек.

Доклад об использовании средств правительство ждет до 1 февраля 2024 года.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило требования к подготовке и правила деятельности координаторов. Такие специалисты оказывают комплексную поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Они решают вопросы медицинской и социальной реабилитации, оказывают психологическую помощь, содействуют в трудоустройстве и получении льгот, коммуникации с органами власти.

Фонд "Защитники Отечества" был создан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля этого года. Организация занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года и семьям погибших военнослужащих. Отделения фонда открылись в России, в том числе в ДНР, 1 июня.

Ранее правительство выделило более 1,3 млрд рублей на организацию работы фонда.