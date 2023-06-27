В Думу внесли законопроект о введении штрафов для кредитных организаций за спам-звонки

Согласно документу, для юридических лиц размер штрафов может составить до 1 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Брянская областная дума внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за распространение кредитными организациями через электросвязь рекламы услуг, связанных с предоставлением кредитов или займов, без указания всех условий, которые определяют их полную стоимость. Документ размещен в думской электронной базе во вторник.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан с целью ужесточения мер ответственности за рекламу, распространяемую по сетям электросвязи. <…> Практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично", - сказано в пояснительной записке к документу.

Документом предлагается установить административный штраф за нарушения при распространении рекламы через электросвязь, в том числе спам-звонки, в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

На данный момент за нарушение закона о рекламе предусмотрены административные штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Штрафы для кредитных организаций за предоставление неполной информации об условиях предоставления займов составляют сейчас от 25 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. рублей для юридических лиц. Проект закона предполагает их повышение почти в два раза: от 40 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. до 1,6 млн рублей для юридических лиц.