Два российских вуза подписали соглашение о сотрудничестве с аргентинским университетом

Договоренности предусматривают проведение совместных исследований, разработку программ двойных дипломов и обмен преподавателями и студентами

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /ТАСС/. Аргентинский Национальный университет Артуро Хауретче подписал соглашения о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом и Уфимским университетом науки и технологий. Об этом сообщила во вторник руководитель представительства Россотрудничества в южноамериканской стране Ольга Муратова.

"Мы очень рады, что, несмотря ни на что, сотрудничество в области образования между Россией и Аргентиной успешно развивается. Уверены, что подписание двух соглашений с одним из крупнейших аргентинских вузов - Национальным университетом Артуро Хауретче, в котором обучается порядка 35 тыс. человек, как внесет важный вклад в вопросы популяризации российского образования среди аргентинцев, так и будет способствовать культурно-гуманитарному обмену между нашими странами в целом", - сказала она журналистам.

Договоренности предусматривают проведение совместных исследований, разработку программ двойных дипломов и обмен преподавателями и студентами. На встрече российской делегации с ректором аргентинского вуза Арнальдо Мединой также обсуждались возможности преподавания русского языка на базе центра изучения иностранных языков университета, расположенного в провинция Буэнос-Айреса, городе Флоренсио-Варела.