Дума обсудит трудовое воспитание школьников

Из существующего закона об образовании депутаты намерены исключить норму о запрете привлекать учащихся к труду без согласия родителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду планируют в ходе правительственного часа заслушать информацию руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта о карантинном фитосанитарном состоянии территории России, рассмотреть законопроект о трудовом воспитании школьников и проект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний.

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Нововведение предлагается закрепить в законе об образовании, одновременно исключив из него норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года. Под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться, в частности, высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, оформление класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, музее.

Также на пленарном заседании планируется рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Законопроектом предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год выше 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года. Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.