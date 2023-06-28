Папский посланник кардинал Дзуппи обсудит в Москве урегулирование конфликта на Украине

Как указывали источники в Русской православной церкви, возможен контакт Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

ВАТИКАН, 28 июня. /ТАСС/. Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи начнет в среду в Москве второй этап своей миссии. Как сообщили в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

Как сообщил телеканал Rai News 24, иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официально программа визита Дзуппи не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Известно только, что 29 июня, когда католическая церковь отмечает день святых апостолов Петра и Павла, по возможности кардинал примет участие в богослужении в главном католическом кафедральном соборе в Москве.

Как указывали источники в Русской православной церкви (РПЦ), контакт Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возможен, "если будет подобное желание и позволит график предстоятеля РПЦ". Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин ранее также не исключил возможности такой встречи.

По линии государственных контактов собеседником посланника Ватикана может стать представитель президентской администрации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с Дзуппи.

С 15 по 18 июня несколько встреч, в том числе с Папой Римским Франциском, провел председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Он встречался с кардиналом Паролином и секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. С Дзуппи владыка не встречался, но не исключено, что обсуждал со своими собеседниками его миссию.

О поездке

Как считает доцент Папского восточного института, специалист по русскому миру дон Стефано Каприо, особых результатов от поездки Дзуппи на этом этапе ожидать не стоит. "Пока это остается на уровне бесед о необходимости мира, никаких завышенных ожиданий в Ватикане нет. Но это закладка основы на будущее. Если через месяц-два начнется все-таки переговорный процесс, у Святого престола уже будет заложена основа и появятся конкретные собеседники", - сказал он корреспонденту ТАСС.

По его мнению, показательно и то, что, несмотря на все происходящее, в том числе последние события в России, в Ватикане не отказались от миссии и поездка состоялась, как изначально планировал Папа Римский Франциск. "Ватикан заинтересован, чтобы Россия вернулась в ряд собеседников для всех, и там убеждены, что говорить необходимо со всеми", - добавил дон Стефано.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями. Как сообщали итальянские СМИ, во время своего визита в Киев 5-6 июня Дзуппи передал Зеленскому письмо от Папы Римского Франциска. Аналогичное послание, полагают некоторые наблюдатели, может быть передано и президенту России. Содержание письма конфиденциально. В поездке ватиканского кардинала сопровождает представитель Государственного секретариата Святого престола. Сам Дзуппи накануне поездки отказался от каких-либо комментариев, а в его окружении указали, что сначала он должен сообщить обо всех результатах понтифику.

Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци считает крайне важными поездки папского посланника по украинскому урегулированию в Киев и Москву. По его словам, Святой престол дает сигнал "открытых дверей", проявляя дипломатическую мудрость. "Когда кажется, что путь закрыт, открывается другой. Думаю, очень важно не беспокоиться о нахождении решения, которое очень сложное, а сосредоточиться на том, чтобы слушать. И очень важно, что может быть услышано предложение Москвы", - сказал он.

О "мирной миссии" Святого престола сообщил в конце апреля по дороге из Будапешта журналистам своего пресс-пула сам Папа Франциск. Тогда он не уточнил деталей, сказав только, что пока она "не публичная". Изначально понтифик говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы.

Как пояснил кардинал Паролин, речь не идет о миссии "с немедленной задачей посредничества", но она направлена на "улучшение климата для приближения мира".

Позиции сторон

Российская сторона положительно высказывается о любых попытках способствовать мирному урегулированию. Тогда как в Киеве заявили о том, что "не нуждаются в посредниках". Франциск в одном из интервью выразил уверенность, что мир возможен, когда стороны "смогут говорить друг с другом", в том числе "через кого-то еще".

Россия ценит "взвешенную позицию Ватикана" и лично Папы Римского Франциска по вопросу украинского урегулирования, поддерживает диалог на этот счет, отмечал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее и сам Дзуппи, и другие высокопоставленные представители Святого престола заявляли, что задача миссии - "способствовать созданию более благоприятной атмосферы", но Ватикан не предлагает собственного мирного плана.