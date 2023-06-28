В Москве открывается форум "Сильные идеи для нового времени"

Для форума через краунд-платформу направили около 24 тыс. инициатив

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Третий форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" начнет работу в Москве на площадке Центра Международной торговли утром в среду. На нем будут представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-плафторму предложений, сообщила ТАСС пресс-служба АСИ.

"В 2023 году мы в третий раз проводим форум "Сильные идеи для нового времени". К нам поступили рекордные 24 тыс. уникальных проектов и решений со всех регионов России. Количество участников в этом году колоссально, оно превышает 17 тыс. человек. Идеи такого большого числа неравнодушных россиян помогут найти новые пути и модели развития экономики страны, малого и среднего бизнеса, высоких технологий", - приводит пресс-служба агентства слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

В рамках первого дня форума пройдут серия мини-лекций "Открытый разговор: сильные идеи моего времени", панельные сессии и питчинг-сессии практик и проектов реализации регионального социального стандарта, Национальной экологической инициативы, треков "Предпринимательство" и "Цифровые сервисы". Отдельная сессия будет посвящена выработке решений для развития новых регионов России. Среди приглашенных спикеров - помощники президента России Максим Орешкин и Владимир Мединский, режиссер Константин Богомолов, основатель "Вкусвилла" Андрей Кривенко.

Также в среду на площадке форума пройдет презентация проекта "Открыто для всех" и подписание Национальных инклюзивных договоров с компаниями-партнерами. Кроме того, организациям и регионам по итогам форума будут рекомендованы инициативы, проекты и практики, способствующие эффективному достижению национальных целей и реализации национальных проектов.

Конкурс идей

Рекордное число инициатив - почти 24 тыс. - было направлено через крауд-платформу для форума "Сильные идеи для нового времени". Как поясняла ранее Чупшева, большинство представленных участниками проектов - проработанные, грамотные, иногда неожиданные для экспертов решения, влияющие на повышение качества жизни людей в самых разных сферах. Поэтому было принято решение увеличить число финалистов с 100 до 250. Сбор идей осуществлялся по шести направлениям: национальная социальная, технологическая, кадровая, экологическая инициативы, предпринимательство и цифровые сервисы.

"Мы видим, что сейчас людей серьезно волнует состояние социальной сферы - именно по этому направлению на нашу крауд-платформу пришло наибольшее количество идей. Особое внимание лидеры проектов уделили направлениям "Предпринимательство" и "Цифровые сервисы", здесь мы также собрали большое количество прорывных инициатив", - передает пресс-служба АСИ слова Чупшевой.

Во время очной части 28-29 июня эксперты, представители власти, бизнеса, институтов развития, общественных и некоммерческих организаций ознакомятся с самыми инновационными и актуальными из поданных на форум проектов. "Сильнейшую "десятку" идей оценит глава государства. Ни одно предложение не останется без ответа, креативные идеи получат поддержку и будут реализовываться в регионах", - добавила гендиректор АСИ.

Также участникам форума будет оказана финансовая поддержка: топ-10 финалистов получат по пять миллионов рублей, следующие топ-50 - по миллиону.

"Наше всё"

В этом году в рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше всё". Сбор заявок от желающих принять в нем участие компаний также проводился через крауд-платформу по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии. Еще шесть номинаций представили партнеры конкурса - Фонд "Сколково", ПАО "Магнит", X5, "Вкусвилл", "Моторика" и Synergetic.

АСИ и Фондом Росконгресс было получено порядка 5 тыс. заявок. Из них жюри конкурса выбрало до пяти брендов-победителей от каждого региона, а также пять федеральных победителей.

Итоги конкурса будут подведены вечером 29 июня. Компании-победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров.

О форуме

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года, второй форум - в июле 2022 года. За три года на крауд-платформе зарегистрировались более 300 тыс. человек из 85 регионов, опубликовано свыше 57 тыс. идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично президенту РФ.

ТАСС - генеральный информационной партнер форума.