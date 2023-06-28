Мусульмане празднуют Курбан-байрам

Праздник считается приближением человека к Творцу и одновременно символом отказа от языческих человеческих жертвоприношений

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мусульмане в среду отмечают один из двух главных праздников ислама - Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа - паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин в своем обращении к мусульманам поздравил их с праздником, отметив, что в эти дни в Мекке находятся миллионы мусульман со всего мира, которые объединены верой во Всевышнего Творца.

"В эти благословенные дни великого праздника мы молим Всевышнего Аллаха принять паломничество наших братьев и сестер, наши жертвоприношения, добрые деяния и наполнить наши сердца чувством взаимной любви, милосердия и сострадания, а также даровать мир и благополучие нашей Родине и всему человечеству", - говорится в обращении главы ДУМ РФ.

История Курбан-байрама связана с пророком Ибрахимом (Авраамом), которому во сне, как описывается в Коране, явился ангел Джабраил и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Исмаил покорился воле отца. Когда Аллах убедился в верности Ибрахима, который был готов исполнить его приказ, то разрешил заменить сына на ягненка. С тех пор праздник Курбан-байрам считается приближением человека к Творцу и одновременно символом отказа от языческих человеческих жертвоприношений, а главной традицией праздника - забой жертвенных животных, чаще всего баранов.

По традиции, от одной семьи в знак готовности служить Всевышнему в жертву приносится одно животное. Мясо обычно делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью верующие могут оставить своей семье.

Курбан-байрам в Московском регионе

Богослужения в честь Курбан-байрама в Москве состоятся рано утром в четырех мечетях (Московская соборная мечеть около Проспекта Мира, Историческая мечеть на Большой Татарской улице, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть "Ярдям" на улице Хачатуряна) и на специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

В Соборной мечети к верующим обратится муфтий Равиль Гайнутдин, праздничная проповедь и богослужение в главной столичной мечети начнутся в 07:00. Как отмечают в ДУМ РФ, никаких ограничений для проведения праздника нет.

На территории Подмосковья для проведения богослужений на Курбан-байрам выделено 55 площадок.

Жертвоприношения по случаю праздника по традиции будут проходить в специально отведенных для этого местах. Их нет в Москве, но они есть в Подмосковье, поэтому верующие могут приехать в область. Также предоставляется возможность воспользоваться услугами по дистанционному заказу мяса жертвенного животного: его доставке на дом и раздаче на благотворительность.

В преддверии Курбан-байрама в Москве и Московской области стартовала и благотворительная акция "Курбан Керим - 2023", организатором которой является Духовное управление мусульман РФ. Обратиться с заявкой на получение мяса жертвенных животных могут малоимущие, люди с инвалидностью, многодетные семьи, ветераны боевых действий. Выдача мяса-курбан будет производиться в дни праздника в Соборной мечети, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы.

Праздник в Татарстане

В Татарстане 28 июня объявлен выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама. Как сообщила пресс-служба мэрии Казани, празднование начнется в 02:30 с чтения Корана в мечетях города. Затем наступят обряды заклания жертвенных животных, которые пройдут 28, 29 и 30 июня на 17 специальных площадках в разных районах города. Общественный транспорт в Казани 28 июня начнет работать с 01:30.

В ДУМ Республики Татарстан сообщили, что традиционно в районах и городах Татарстана пройдут и детские, и семейные праздники.

Кроме того, 27 июня на Казанской телебашне филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с поздравлением по случаю празднования Курбан-байрама. Праздничная подсветка будет работать с 21:00 до 23:00.

Курбан-байрам на Северном Кавказе

Регионы Северного Кавказа также активно готовились к проведению главного мусульманского праздника. В некоторых субъектах в связи с празднованием объявлены выходные дни, к примеру, в Дагестане, Чечне и Ингушетии жители будут отдыхать три дня - 28, 29 и 30 июня. А в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии руководители регионов объявили нерабочим днем 28 июня.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии организует в Нальчике праздник для взрослых и детей. "В 07:30 начнется праздничный намаз, после которого каждый, у кого есть возможность, отправится совершать жертвоприношение. Если погодные условия будут позволять, для детей мы организуем праздник и пригласим на батуты. Вечером, с 17:30 до 20:30, пройдет викторина для детей и взрослых. В 20:30 будет праздничный салют", - рассказал ТАСС замруководителя ДУМ республики Алим Сижажев.

На Ставрополье ДУМ края организует праздничный намаз в соборной мечети Пятигорска, а в Кисловодской мечети в честь приближения Курбан-байрама устанавливают специальные подсветки возле купола, которые придают мечети еще более красивый вид вечером. В Дагестане в праздничный день для обряда жертвоприношения будут организованы четыре площадки для забоя животных в Махачкале, которые оборудуют временными столовыми, молитвенными комнатами, местами для совершения омовения. Кроме того, жители региона смогут принести в жертву животное онлайн.

Благотворительный фонд "Инсан" (создан ДУМ Дагестана) проводит обряды жертвоприношения по заявкам в Махачкале и Мекке. "Стоимость процедуры устанавливается с учетом транспортных расходов, курса валют, раздачи мяса и оплаты труда работников: в Мекке - 10 000 рублей, в Махачкале - 11 000 рублей. Мясо принесенного в жертву животного будет распределено среди подопечных фонда и нуждающихся жителей Мекки", - говорится в Telegram-канале фонда.

В Северной Осетии в рамках празднования Курбан-байрама приготовят праздничный плов на 1 тыс. человек. Как сообщил ТАСС заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров, праздничный стол накроют на набережной реки Терек возле мечети во Владикавказе 1 июля. Власти Ингушетии организуют раздачу малоимущим и многодетным семьям региона, а также Пригородного района Северной Осетии, семьям погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов более 5 тыс. овец, чтобы они смогли провести обряд жертвоприношения. Подобные благотворительные акции проведут и в Чечне.

А в Карачаево-Черкесии малоимущим семьям будет роздано жертвенное мясо. "Благотворительным фондом "Территория милосердия" будет открыт прием жертвенного мяса. Религией предписано, что в этот праздник 1/3 часть от мяса принесенного в жертву животного должна отдаваться бедным. Эту часть мы и будем принимать, после чего раздадим жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", - рассказала ТАСС сотрудница фонда. По ее словам, также проводится прием средств от семей, которые хотели бы сделать пожертвование от имени погибших родственников с надеждой, что благое дело попадет "в копилку" любимого человека, которого уже нет в живых.