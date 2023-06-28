Актера Джулиана Сэндса нашли мертвым в горах Калифорнии

В январе актер отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, но домой не вернулся

ТАСС, 28 июня. Тело, найденное в горах Калифорнии, принадлежит британскому актеру Джулиану Сэндсу, известному зрителям по ролям в фильмах "Чернокнижник" (Warlock, 1988) и "Комната с видом" (A Room with a View, 1985). Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Причина смерти все еще расследуется, отмечает телеканал со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Сан-Бернардино.

25 июня газета Mail On Sunday сообщила, что на месте пропажи британского актера было найдено тело.

О пропаже Сэндса было заявлено 13 января. Сообщалось, что он отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, но так и не вернулся домой. С того момента было проведено восемь поисково-спасательных операций, которые иногда приходилось останавливать из-за плохой погоды и угрозы схода лавин. Последний раз поиски велись 17 июня с участием около 80 человек.

65-летний британец снимался в таких картинах, как "Покидая Лас- Вегас" (Leaving Las Vegas, 1995), "Тринадцать друзей Оушена" (Ocean's Thirteen, 2007) и сериалах "24 часа" (24, 2001-2014), "Декстер" (Dexter, 2006-2013), "Готэм" (Gotham, 2014-2019).