В Красноярске стартовал молодежный форум "Бирюса"

В нем участвует около 600 человек из 65 регионов России

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Молодежь из 65 регионов России примет участие в первой всероссийской смене молодежного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса". Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Андрей Батура.

"Около 600 человек из 65 регионов России приехали на вторую смену молодежного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса", которая официально открывается 28 июня и продлится до 3 июля. Здесь есть представители Сибири, Урала, Дальнего Востока, центральной полосы России. Есть ребята из Луганской Народной Республики. Они приехали к нам из разных городов - Красный луч, Луганск, Антрацит и Молодогвардейск. Приехали на "Бирюсу" также представители Армении", - сказал Батура.

По его словам, это первая смена в "Бирюсе", куда приехала молодежь из разных регионов России. "Участниками второй смены "Бирюсы" стали активисты спортивных клубов, спортсмены-экстремалы, просветители в сфере здравоохранения и участники движения "Волонтеры-медики" от 18 до 35 лет. <...> Гости форума узнают о трендах развития спортивной сферы, научатся организовывать и продвигать крупные спортивные события, встретятся с олимпийскими чемпионами и представят ряд проектов, посвященных развитию молодежного спорта и продвижению здорового образа жизни", - пояснил Батура.

Почетными гостями смены станут известные российские спортсмены: призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, призеры Олимпийских игр Иван Алыпов и Николай Олюнин.

Молодежный образовательный форум "Бирюса" проводится с 2007 года на берегу Красноярского водохранилища. В 2019 году ему был присвоен статус всероссийской форумной площадки. Он проводится в несколько тематических смен. В этом году запланировано три смены.