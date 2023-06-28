Южная Корея отказалась от традиционного подсчета возраста

При использовании корейского метода человеку исполняется год уже при рождении

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Южная Корея отказалась в административной и юридической сферах от традиционного корейского метода подсчета возраста в пользу международного, благодаря чему жители страны "стали моложе" на один-два года. В среду вступили в силу поправки к соответствующим законам.

При использовании корейского метода человеку исполняется год уже при рождении - учитывается беременность. Кроме того, он становится старше не в день рождения, а в начале нового календарного года. Такой подход приводит к казусам: согласно традиционному подсчету, считается, что родившемуся 31 декабря младенцу наступило два года уже 1 января.

В Республике Корея использовалось три системы подсчета возраста. Помимо международной и корейской, существует менее распространенная смешанная система, при которой возраст увеличивается в начале календарного года, но дополнительный год при рождении не добавляется.

Поправки к законам призваны свести к минимуму путаницу в административной и правовой сферах, возникающую из-за параллельного использования разных методов подсчета возраста. "Однообразие, обеспечиваемое применением международной системы, снизит число ненужных общественных споров, которые возникают из-за использования разных методов", - подчеркнул министр государственного законодательства Ли Ван Гю.

Параллельное использование традиционного и международного методов приводило к трудовым спорам, недоразумениям при оформлении документов и заключении контрактов. Теперь, за исключением некоторых случаев, будет подразумеваться использование международного подхода. В то же время власти решили оставить старые правила в отношении возраста поступления в школу, призыва в армию, ограничений при покупке табака и алкоголя. В этих случаях продолжается использование смешанной системы.

За соответствующие поправки парламент Республики Корея проголосовал еще в декабре, эти изменения были частью предвыборной кампании действующего президента Юн Сок Ёля.