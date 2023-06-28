28 июня, 01:53

Во Владивосток из Гонконга прибыла гигантская яхта Nord

Она принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Яхта Nord, которая приписывается председателю совета директоров "Северстали" российскому миллиардеру Алексею Мордашову, в среду прибыла во Владивосток под российским флагом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным сервиса Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов по всему миру, гигантская яхта прибыла из Гонконга. Швартовка состоялась около 07:00 (00:00 мск).

Мордашов находится в санкционных списках США, ЕС и Великобритании. В октябре 2022 года власти Гонконга подтвердили, что не намерены предпринимать каких-либо действий в отношении прибывшей в этот специальный административный район Китая из Владивостока яхты стоимостью $500 млн. 

Теги:
РоссияПриморский край
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