В Москве ожидаются облачная погода и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов, ожидается дождь, местами сильный, и гроза.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности (местами пожарная опасность четвертого класса) действует в Подмосковье до 22:00 среды.