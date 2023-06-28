Калининград возглавил топ городов, куда россияне хотели бы поехать в командировку

По результатам опроса, в тройку лидеров также попали Санкт-Петербург и Владивосток

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Калининград стал самым востребованным городом для поездок в командировки, также в лидерах рейтинга попали Санкт-Петербург, Владивосток, Москва и Сочи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 3 800 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

"Самым востребованным городом для рабочих поездок по результатам опроса остался Калининград. Туда хотели бы отправиться более 57% респондентов, что на 6% больше, чем годом ранее. Тройка городов-лидеров, которые россияне предпочитают для рабочих поездок, не изменилась в сравнении с рейтингом предыдущего года", - говорится в итогах исследования.

Следом за Калининградом в пятерке лидеров идут Санкт-Петербург, Владивосток, Москва и Сочи - их выбрали по 46% респондентов. Также в десятку лучших городов для командировок попали Казань (35%), Екатеринбург (28%) и Нижний Новгород (26%), замкнули рейтинг Волгоград (25%) и Краснодар (25%). При этом 22% опрошенных указали, что не любят командировки и не хотели бы никуда уезжать.

Согласно результатам исследования, более половины россиян хотя бы один раз за всю карьеру бывали в командировках. Из них 41% - в рабочих поездках по городам России, 12% - и в РФ, и за рубежом, 2% - исключительно в зарубежных рабочих поездках. Также 45% отметили, что никогда не ездили в командировки.

Причины для командировки

Желание посетить город, в котором ранее не бывал - самая частая причина отправиться в командировку в выбранный город, ее указали 54% респондентов. При этом 41% считает, что командировка - это путешествие, в котором можно совместить работу и отдых, а 28% уточнили, что критерием выбора стали культурная жизнь и развлечения в выбранных городах. Возможность встретиться с родственниками и друзьями, проживающими в месте командировки, отметили 11%, еще 6% высоко оценили гостиницы, в которых можно остановиться.

"В командировках работник прокачивает свои профессиональные навыки, путем перенимания практик коллег из другого региона или страны. Также немаловажное значение имеет вдохновение и дофамин, который специалист получает, работая в новой среде, возможно в новой культуре, общаясь с новыми людьми. Это заряжает его желанием что-то поменять в своей работе, чтобы стать еще эффективнее", - цитируют в итогах опроса начальника управления привлечения и отбора талантов "Сбера" Анну Овчинникову.