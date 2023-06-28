Около 15% опрошенных россиян от 18 до 24 лет играют в видеоигры для поиска пары

И зумеры, и миллениалы больше всего играют в шутеры, сообщается в исследовании контентной платформы "Дзен"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 15% россиян в возрасте от 18 до 24 лет играют в видеоигры для поиска партнера для отношений, с такой же целью проводят время за играми 9% россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом сообщается в исследовании контентной платформы "Дзен", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Чаще всего зумеры (люди от 18 до 24 лет - прим. ТАСС) играют в видеоигры ради развлечения или для поиска новых друзей и общения со старыми - так ответили 34% и 22% опрошенных соответственно. Для 21% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет игры - это способ отвлечься от рутины, а для 18% - возможность забыть о проблемах", - сообщается в исследовании.

Еще 14% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, согласно опросу, проводят время за играми для поиска партнера для отношений, 10% - для того, чтобы оставаться в курсе трендов, а 6% с помощью игры изучают иностранный язык.

Почти половина (45%) миллениалов - людей от 25 до 34 лет - чаще всего проводят время за играми, чтобы отвлечься от рутины. Еще 27% говорят, что это помогает им развлечься, а 23% находят в играх возможность знакомства с новыми людьми и общения с друзьями. "15% миллениалов видят в играх способ забыть про проблемы, еще по 9% опрошенных этой возрастной группы проводят время за геймингом для поиска партнера для отношений или изучения иностранного языка. Только 6% миллениалов играют в игры, чтобы оставаться в курсе последних трендов", - добавляется в исследовании.

И зумеры, и миллениалы больше всего играют в шутеры: этот жанр указали в качестве любимого 31% миллениалов и 22% зумеров. У зумеров в топ по популярности вошли также игры жанра RPG (15%), гонки (13%), экшены (11%) и игры на выживание (10%), добавляется в исследовании. У миллениалов - гонки (26%), RPG, хорроры и игры на выживание (14%), а также экшены (12%). Любимыми играми зумеров оказались Fortnite, Counter-Strike, Minecraft, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends: Bang Bang. А у миллениалов среди любимых - Counter-Strike, Dota 2, Fortnite, GTA V и World of Tanks.

Почти половина среди миллениалов и зумеров (50% и 46% соответственно) не отправляет донаты любимым игровым блогерам. При этом большинство в каждой из групп (73%) считают киберспорт увлечением, а не настоящей спортивной дисциплиной.

Опрос проведен методом онлайн-панели на 1 509 респондентах в возрасте от 18 до 34 лет. Исследование проводилось при участии авторов "Дзена" из игрового направления.