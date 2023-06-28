В Приморье удалили гарпун из шеи женщины, в которую выстрелил сосед

По словам врачей, стрела не задела жизненно важные органы

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 провели срочную операцию и изъяли гарпун из шеи женщины, в которую сосед - житель поселка Трудовое - выстрелил из ружья для подводной охоты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Жительница поселка Трудовое чудом осталась жива после ранения стрелой, выпущенной из ружья для подводной охоты. <…> По мнению врачей, такое ранение считается смертельным, в этом случае стрела не задела жизненно важные органы. Экстренно было проведено обследование, рентгенография, взяты анализы и проведена операция", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что пациентка сохраняла спокойствие. Сосудистый хирург медучреждения Максим Еременко добавил, что частично была повреждена щитовидная железа, но после удаления инородного тела ее удалось сохранить. Операция длилась полтора часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей. "На утро после операции женщина уже улыбалась, спокойно разговаривала, прошла осиплость голоса, восстановилось глотание", - рассказал доктор, уточнив, что пациентка готовится к выписке.

Ранее прокуратура Советского района Владивостока признала законным возбуждение в отношении мужчины 1958 года рождения уголовного дела по ч. 3 ст. 30 пп. "а, д, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сам нападавший также находится в больнице.

В понедельник в социальных сетях распространили фото и видеокадры происшествия в поселке Трудовое. Согласно сообщениям очевидцев, здесь шла работа по выявлению факта хищения электроэнергии. Экскаватор выкопал электрокабель, что разозлило одного из жителей близлежащих домов. Он начал угрожать самодельным огнеметом, а когда сосед попытался отобрать оружие - опалил его. Пока ехала скорая помощь, мужчина успел выстрелить другой женщине в шею из ружья для подводной охоты.