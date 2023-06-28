В Приамурье почти за шесть часов выпало более 60% месячной нормы осадков

Прежний рекорд зафиксировали в июне 1972 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июня. /ТАСС/. Более 60% месячной нормы осадков выпало в Благовещенске в Амурской области за почти шесть часов в ночь на среду, что стало опасным явлением. Об этом сообщили в Гидрометцентре по региону.

"Сегодняшний ночной дождь в столице Приамурья вошел в метеоисторию. Он оказался в пятерке самых обильных июньских, а по количеству достиг опасного критерия. За неполные шесть часов на каждый квадратный метр города вылилось 57 л небесной влаги - это 63% месячной нормы осадков", - говорится в распространенном сообщении.

Дождь стал самым обильным для этой даты. Прежний рекорд был зафиксирован 28 июня 1972 года. Тогда выпало на 20 мм осадков меньше.

По информации синоптиков, в течение дня в Благовещенске сохранится неустойчивая погода, поэтому окончательное количество осадков в четверг станет известно позже.