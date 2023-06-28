В Москве заработал третий комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Третий комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), который может одновременно выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме, заработал в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - удобный диагностический инструмент. <...> На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, ковида, остеопороза позвоночника. Появление комплексных решений - результат развития российского рынка разработчиков сервисов на основе ИИ", - написал Собянин. Он отметил, что нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание.

Первый такой сервис заработал в столичных клиниках год назад, в месяц он обрабатывает порядка 25 тыс. лучевых исследований. Второй появился в этом году, и на его счету уже около 5 тыс. работ, напомнил мэр.

Собянин отметил, что город активно развивает искусственный интеллект в медицине. Сервисами ИИ пользуются более 1 500 рентгенологов из 150 медучреждений Москвы. К эксперименту столицы присоединяются коллеги и из других регионов, отметил мэр Москвы.