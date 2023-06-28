В Иркутской области компенсации получат еще 159 пострадавших от весеннего паводка

На это направят более 4 млн рублей

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал распоряжении о выделении более 4 млн рублей из резервного фонда, чтобы выплатить компенсации еще 159 пострадавшим в результате весеннего паводка. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительство Иркутской области направит денежную компенсацию еще 159 пострадавшим от весеннего паводка в семи населенных пунктах Катангского района. Распоряжение о выделении более 4 млн рублей из резервного фонда правительства Иркутской области подписал глава кабинета министров Константин Зайцев", - говорится в распространенном сообщении.

Выплаты перечислят тем, кто в судебном порядке подтвердил свое право на получение помощи. Все 159 человек получат по 10 тыс. рублей, из них 45 пострадавшим направят еще по 50 тыс. за частичную утрату имущества первой необходимости, одному человеку выделят 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. Деньги перечислят в ближайшие дни.

В мае 2023 года во время весеннего половодья в Катангском районе на севере Иркутской области в зону подтопления попали 196 жилых домов в селах Токма, Ика, Подволошино, Преображенка, Ерема, Непа и Бур. Были эвакуированы 68 человек, включая 12 детей.

Ранее 393 человека, пострадавших в результате весеннего паводка на севере области, получили единовременные выплаты. Из резервного фонда правительства региона было выделено более 13 млн рублей.