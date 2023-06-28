Муфтий Москвы возглавил праздничную молитву в Соборной мечети по случаю Курбан-байрама

Верующие собирались на праздничный намаз в главном мусульманском храме столицы с раннего утра и заполнили залы Московской соборной мечети, а также всю прилегающую к ней территорию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов возглавил праздничную молитву в Соборной мечети столицы в связи с наступлением праздника Курбан-байрам, передает корреспондент ТАСС.

Мусульмане в среду отмечают один из двух главных праздников ислама - Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа - паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.

Верующие собирались на праздничный намаз в главном мусульманском храме столицы с раннего утра и заполнили залы Московской соборной мечети, а также всю прилегающую к ней территорию.

Богослужения в честь Курбан-байрама в Москве проходят в среду утром и в других мечетях ДУМ РФ - Исторической и Мемориальной мечетях, а также на специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

История Курбан-байрама связана с пророком Ибрахимом (Авраамом), которому во сне, как описывается в Коране, явился ангел Джабраил и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Исмаил покорился воле отца и пошел за ним на смерть. Когда Аллах убедился в верности Ибрахима, который был готов исполнить его приказ, то милостиво разрешил заменить сына на ягненка. С тех пор праздник Курбан-байрам считается приближением человека к Творцу и одновременно символом отказа от языческих человеческих жертвоприношений, а главной традицией праздника - забой жертвенных животных, чаще всего баранов.

По традиции, от одной семьи в знак готовности служить Всевышнему в жертву приносится одно животное. Мясо обычно делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью верующие могут оставить своей семье. Жертвоприношения по случаю праздника по традиции будут проходить в специально отведенных для этого местах. Их нет в Москве, но они есть в Подмосковье, поэтому верующие из столицы могут приехать в область.