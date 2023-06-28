Собянин: планировку Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой" утвердили

Участок длиной 9,3 км пройдет вдоль Калужского шоссе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Утвержден проект планировки участка Троицкой линии московского метрополитена от "Коммунарки" до "Кедровой". Участок пройдет вдоль Калужского шоссе, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Участок длиной 9,3 км пройдет вдоль Калужского шоссе", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что запланированы четыре станции: три наземные и одна подземная. Станция "Сосенки" будет расположена рядом с одноименной деревней, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки, "Летово" - недалеко от парка "Летова Тропа" и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой, "Десна" - вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе, "Кедровая" (подземная) - рядом с микрорайоном Центральный в ЖК "Новые Ватутинки".

Порядка 680 тыс. человек, которые живут и работают около проектируемого участка, смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25-30 мин, отметил мэр столицы. Он указал, что Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка и обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы, а сама ветка станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Сейчас идет строительство участков от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", ввод в эксплуатацию которых намечен на 2024 год, напомнил мэр.