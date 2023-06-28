Пасечник рассказал о прибытии в ЛНР достаточного числа сотрудников для выдачи паспорта РФ

Врио главы ЛНР отметил, что в населенных пунктах у линии соприкосновения работа по выдаче паспортов идет не так активно из-за обстрелов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Работа по выдаче паспорта РФ в прилегающих к линии соприкосновения населенных пунктах ЛНР осложняется обстрелами, но в республике находится достаточное число сотрудников миграционной службы. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Осуществляется работа по паспортизации жителей ЛНР. <...> На территорию республики приехало достаточное количество сотрудников миграционной службы других регионов России, организованы дополнительные пункты приема документов, выдачи паспортов, организованы выездные бригады в отдаленные населенные пункты ЛНР, в том числе и на территории, прилегающие к линии соприкосновения", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пасечник подчеркнул, что в населенных пунктах у линии соприкосновения работа по выдаче паспортов идет не так активно. "Организовать выдачу паспортов в полном объеме именно на близлежащих к линии боевого соприкосновения территориях достаточно сложно, потому что все-таки обстрелы продолжаются, и [не нужно] подвергать опасности жизнь людей, особенно, если это будет скопление людей в одном месте, туда противник сразу отправляет свои снаряды", - пояснил он.

Ранее в управлении по вопросам миграции МВД России заявили, что планируется завершить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей до 1 сентября.