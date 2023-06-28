В Грузии штраф за выгул собаки без намордника вырос в 7,5 раза

Он вырос до $57, за повторное нарушение придется заплатить $114

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым штрафы за выгул собак без поводка и намордника увеличились в 7,5 раза - с 20 до 150 лари (с $8 до $57). Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Парламент в третьем чтении 76 голосами внес поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии, согласно которым выгул собаки в открытом пространстве, в том числе на бульваре, в парке или сквере, без поводка и намордника, будет караться штрафом владельца на 150 лари, вместо 20 лари", - говорится в сообщении.

Повторное подобное нарушение, совершенное в течение года, будет караться штрафом в размере 300 лари ($114), вместо привычных 50 лари ($19), добавили в парламенте.