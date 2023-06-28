Законопроект о правах и обязанностях блогеров внесут в Думу в июле

Документ определит понятие "блогер", орган контроля за их деятельностью, а также даст возможность добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Законопроект, который конкретизирует понятие "блогер", определит права о обязанности для этой категории граждан, а также даст им возможность зарегистрироваться в качестве СМИ, будет внесен на рассмотрение Госдумы в июле. Об этом в среду сообщила ТАСС первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").

"Законопроект практически готов. То, что нужен законопроект, регулирующий деятельность блогеров, согласны и в Минцифры. В ответ на наш запрос в министерстве согласились, что требуется конкретизировать термин "блогер", определить их права и обязанности, а также уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью. Все это обязательно будет в документе, который внесем с коллегами из разных фракций в самое ближайшее время, в июле", - сказала парламентарий.

Она уточнила, что изменения предлагается внести в закон "О средствах массовой информации".

Кроме того, в ходе пресс-подхода Лантратова сообщила, что законопроект предполагает добровольную регистрацию блогеров в качестве СМИ. "В данном случае это приведет к дополнительной ответственности за ту информацию, которую блогеры будут опубликовывать", - отметила депутат.