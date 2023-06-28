В ДНР констатировали ухудшение характера травм, полученных при обстрелах со стороны ВСУ

Директор ИНВХ имени Гусака Эмиль Фисталь отметил, что большинство травм - минно-взрывные

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Медики Донецкой Народной Республики (ДНР) констатировали изменение сложности и ухудшение характера травм, полученных в результате украинских обстрелов. Об этом ТАСС рассказал директор Института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) имени Гусака, профессор Эмиль Фисталь.

"Сейчас 70% травм - минно-взрывные, они более серьезные, чем огнестрельные. Характер травм изменился в худшую сторону. Это огромная площадь поражения, повреждения нескольких органов, это проникающие ранения", - рассказал профессор. Он уточнил, что одно из последствий минно-взрывных травм - ожоги различной степени тяжести.

ИНВХ имени Гусака - одно из передовых медицинских учреждений ДНР, является ведущим научно-практическим медико-хирургическим центром. На базе ИНВХ проходит подготовка студентов 13 кафедр Донецкого национального медицинского университета. В состав института входят восемь отделов, в их числе отдел термических повреждений и пластической хирургии, а также экспериментальной хирургии.