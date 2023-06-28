В Югре планируют вдвое увеличить число трудоустроенных медиков - выпускников вузов

В 2024 году в ХМАО также намерены увеличить прием на обучение по программам среднего профессионального медицинского образования за счет бюджета округа на 38,5%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе рассчитывают, что в 2023 году в регионе трудоустроятся 216 медиков - выпускников федеральных и региональных государственных высших учебных заведений. Это в два раза больше, чем в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале в среду директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"В этом году ожидаем трудоустройство 216 выпускников федеральных и региональных государственных вузов, обучавшихся по целевому обучению. Из них 170 - выпускники наших югорских высших учебных заведений. Это в два раза больше, чем в прошлом году", - сообщил Добровольский.

По его словам, в 2022 году 106 целевиков-выпускников по востребованным специальностям пришли на работу в медорганизации региона, из них 79 получили высшее медицинское образование в вузах Югры. "На 2024 год запланировано увеличение приема на обучение по программам среднего профессионального медобразования за счет бюджета округа на 38,5%", - добавил Добровольский.

В Югре подготовка врачей осуществляется в Сургутском госуниверситете и Ханты-Мансийской медакадемии. Подготовка ведется по двум направлениям специалитета и 36 направлениям аспирантуры и ординатуры. Подготовка среднего медперсонала осуществляется по пяти специальностям в девяти образовательных организациях Югры.